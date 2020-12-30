



2020过去的每一秒都是对未来的鼓励

“魔鬼林”铁汉柔情轻易戳中人心





电影《紧急救援》今日发布的“林超贤动情时刻”混剪像是在回顾即将过去的2020年，将这一年的经历都浓缩在视频中。“我能做到！”这句话仿佛是映射2020开年许愿的我们，那一刻我们认为自己什么都能做到。而“怕，就输一辈子！”“你可以吗？”“那就干吧！”则更像是面对特殊2020年的我们在给自己打气，告诉自己要有勇气、要坚持，就像视频里说的“是因为他够坚持，才有了幸运的机会”。







导演林超贤把控拍摄现场





虽然在2020我们有过数次跌倒，但最终我们站到了最后。在岁末回首2020，有过痛苦、困难，但这一切都是对未来的鼓励，是未来前进的动力，经过了2020的我们将更加强大，毫不畏惧的迎向2021。





林超贤导演从《激战》开始每部电影对演员都要求极高，开拍前都要求演员做大量的相关训练，为此演员们给他取了个外号“魔鬼林”，当然他的“魔鬼”不止于此，林超贤导演还擅长看穿人心，他电影中的柔情部分总是能轻易的打动观众。







林超贤现场指挥示范拍摄





在激烈的动作、恢宏的场面、紧张的节奏之间，往往是一句简单的台词，一个常见的动作、一个普通的表情便轻易的戳中了观众的泪点，让观众随着角色命运而动情落泪。





电影是载体可以直抵人心慰藉心灵

《紧急救援》温暖岁末致敬平凡英雄





2020年是特殊的一年，电影《紧急救援》的上映也经过了一番波折。在依次飞掠过春节档、暑期档之后最终选择在年末上映，对此电影出品人，博纳影业集团总裁于冬表示每部电影都有它独特的属性，电影《紧急救援》是属于2020年的电影，不应该拖到2021年。







彭于晏带伤仍然奔赴救援





2020年走到现在，对于许多人来说，再次和家人到电影院一起看电影是一种美好的事情，能够抚慰心灵，而在疫情过后看到《紧急救援》这种大片，看到舍生忘死的救捞人也就更多几份温暖与理解。





电影《紧急救援》作为华语首部救援题材电影，根据真实故事改编，讲述了现实“超级英雄”救捞人的故事，向观众传递了救捞人精神，同时也展现了中国电影人为中国电影所作出的努力，传递了中国电影人面对困难永不放弃的决心。







彭于晏在飞机上观察





在电影中救捞人面对困难凭借勇气克服恐惧勇往直前，现实中也有更多的平凡英雄和救捞人一样凭借勇气无惧生死挺身而出。哪有从天而降的英雄，都是挺身而出的凡人，向现实“超级英雄”救捞人致敬，向挺身而出的平凡英雄致敬。