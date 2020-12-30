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"许愿神龙"发布推广曲MV"行运一条龙"

气运联盟献唱 元旦点映预售火热进行中

2020-12-30 16:49:01 来源：Mtime时光网

动画电影《许愿神龙》今日发布了推广曲《行运一条龙》的MV，歌曲由气运联盟献唱。
　　时光网讯　合家欢观影首选之作、动画电影《许愿神龙》发布宣传推广曲MV《行运一条龙》，歌曲由新晋乐团气运联盟献唱。“上头”洗脑的旋律，配合MV中粉萌神龙和男主角丁思齐、女主角王俐娜一起开启的欢乐世界元气满满，令人心情大好，情不自禁想要和《许愿神龙》一起开启喜气洋洋的新一年。

　　动画电影《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳携手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，将于2021年1月15日上映，元旦假期开启全国点映，目前特惠预售火热进行中。

气运联盟携神龙祝大家好运爆棚 
粉萌神龙开启欢喜之旅乐翻天

《行运一条龙》歌曲海报

　　电影《许愿神龙》宣传推广曲《行运一条龙》由气运联盟献唱，鼓点动感十足，曲风欢快“上头”，与影片欢喜热闹的气质相契合。新晋乐团气运联盟全员青春洋溢，带来“2021好运爆棚”的祝福。

　　副歌中反复吟唱的“行运一条龙，就是现在；美梦都成真，花见花开”，和MV里神龙带人飞上云端“环游世界游览”、换上新装“人见人爱”的画面相得益彰，尽显粉萌神龙的无限神力，让无数网友眼前一亮，感慨“拥有了许愿神龙，四舍五入就拥有了一切！”

　　值得一提的是，推广曲《行运一条龙》歌名中的“行运”谐音“幸运”，乐团名“气运联盟”中亦包含“运”字，寓意和电影一起带来“双倍好运”的新年好兆头。整首歌节拍强劲、旋律轻快，粉萌的神龙和画面感十足的“烟火正在绚烂，街道张灯结彩”，营造出喜气洋洋的“贺岁”氛围。

　　其间，上海外滩的繁华璀璨、街道上的舞龙活动，和简单温馨的家庭聚会、热热闹闹的广场舞亲切十足，让欢喜热闹的传统“年味”破次元而来，点燃了观众在贺岁档和家人朋友一起开心欢笑的期待。

《许愿神龙》萌力爆表俘获全年龄观众
 元旦点映预售火热进行中

　　“中国龙”自古扎根于所有中国人的心中，有“吉祥顺遂”之意。而《许愿神龙》中陡然降临现实世界的粉色神龙，不仅拥有“可以实现所有愿望”的神秘力量，惹人好奇，还凭借别具一格的粉萌形象、爱吃零食爱搞怪的逗趣性格俘获了全年龄段观众的心，不少观众表示“看到这条可可爱爱的神龙就开心！”

　　与此同时，《许愿神龙》中神龙与都市少年丁思齐为了实现心愿而发生的故事，即让小朋友们倍感神奇，也让家长和年轻观众们在这个冬天获得温暖治愈的体验，被称为“今年贺岁档最想和家人朋友一起看的电影”。影片元旦全国点映活动正在特惠预售中，在辞旧迎新之际，让这条粉粉的神龙带大家一起气运爆棚、见龙有喜！

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 许愿神龙 推广曲 MV 气运联盟
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导演：克里斯·艾伯汉斯

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