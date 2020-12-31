送别2020！







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01.郭敬明承认抄袭，公开道歉















他表示2006年法院判决时，年少轻狂的虚荣和抗拒让他选择了逃避道歉，“当时自己一度很反抗，不肯承认自己的错误。”并且之后也一直回避谈及抄袭事件，不敢面对。





现在郭敬明正式道歉，称将把《梦里花落知多少》出版后获得的所有版税及全部收益赔偿给庄羽，如果庄羽不愿意接受，将把这笔钱捐给公益慈善机构。





庄羽回应，表示接受道歉，并建议将《圈里圈外》所有版税及全部收益同《梦里花落知多少》的收益合并在一起成立反剽窃基金，用以帮助原创作者维权。





02.2020年内地票房破200亿











截至昨晚10点半，2020年中国内地票房正式突破200亿元大关（含今日预售票房）。上一次内地年度票房低于200亿，还要追溯到2012年。





2020年内地票房前十名的影片依次为《八佰》31.09亿、《我和我的家乡》28.29亿、《姜子牙》16亿、《金刚川》11.2亿、《夺冠》8.36亿、《拆弹专家2》5.57亿、《除暴》5.37亿、《宠爱》5.1亿、《我在时间尽头等你》5.05亿、《误杀》5.01亿。





03.国产片《天竺公园》备案立项















故事梗概：天竺公园是像中国很多的普通公园一样，是老人的健身场所，孩子的游玩天地。方国志每天推着他患有脑瘫的儿子在这个公园里遛弯，四季变化，方国志在这个公园渐渐找到了与儿子的沟通方式，也对生命开始有了新的理解。











01.《神奇女侠1984》流媒体表现强势















据外媒调查，上线一周的《神奇女侠1984》创下了2020年“网大”的同期最高浏览量。而近期上线Disney+的皮克斯动画《心灵奇旅》也拿下了几乎与《神奇女侠1984》持平的成绩。





据彭博社报道，《神奇女侠1984》在HBO MAX（仅限美国）上架后，周末三天移动端应用下载量增加55.4万次。《心灵奇旅》上线Disney+后，移动端应用在全球的下载量增加了230万次。





02.漫威《旺达·幻视》曝新剧照









