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时光早报：2020年内地票房突破200亿

郭敬明就抄袭道歉 《神奇女侠2》流媒体大火

2020-12-31 09:14:35 来源：Mtime时光网

送别2020！


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。



01.郭敬明承认抄袭，公开道歉



      2020年最后一天的零点，郭敬明发长文就自己的小说《梦里花落知多少》抄袭了庄羽的小说《圈里圈外》道歉。

      他表示2006年法院判决时，年少轻狂的虚荣和抗拒让他选择了逃避道歉，“当时自己一度很反抗，不肯承认自己的错误。”并且之后也一直回避谈及抄袭事件，不敢面对。

      现在郭敬明正式道歉，称将把《梦里花落知多少》出版后获得的所有版税及全部收益赔偿给庄羽，如果庄羽不愿意接受，将把这笔钱捐给公益慈善机构。

      庄羽回应，表示接受道歉，并建议将《圈里圈外》所有版税及全部收益同《梦里花落知多少》的收益合并在一起成立反剽窃基金，用以帮助原创作者维权。

02.2020年内地票房破200亿



      截至昨晚10点半，2020年中国内地票房正式突破200亿元大关（含今日预售票房）。上一次内地年度票房低于200亿，还要追溯到2012年。

      2020年内地票房前十名的影片依次为《八佰》31.09亿、《我和我的家乡》28.29亿、《姜子牙》16亿、《金刚川》11.2亿、《夺冠》8.36亿、《拆弹专家2》5.57亿、《除暴》5.37亿、《宠爱》5.1亿、《我在时间尽头等你》5.05亿、《误杀》5.01亿。

03.国产片《天竺公园》备案立项



      据备案立项公示，《送你一朵小红花》《滚蛋吧！肿瘤君》导演韩延执导的新片《天竺公园》已获准拍摄。

      故事梗概：天竺公园是像中国很多的普通公园一样，是老人的健身场所，孩子的游玩天地。方国志每天推着他患有脑瘫的儿子在这个公园里遛弯，四季变化，方国志在这个公园渐渐找到了与儿子的沟通方式，也对生命开始有了新的理解。



01.《神奇女侠1984》流媒体表现强势



      《神奇女侠1984》在流媒体平台HBO Max上线后，表现优异。

      据外媒调查，上线一周的《神奇女侠1984》创下了2020年“网大”的同期最高浏览量。而近期上线Disney+的皮克斯动画《心灵奇旅》也拿下了几乎与《神奇女侠1984》持平的成绩。

      据彭博社报道，《神奇女侠1984》在HBO MAX（仅限美国）上架后，周末三天移动端应用下载量增加55.4万次。《心灵奇旅》上线Disney+后，移动端应用在全球的下载量增加了230万次。

02.漫威《旺达·幻视》曝新剧照



      漫威超级英雄剧集《旺达·幻视》曝光新剧照，红女巫和幻视依旧复古又浪漫。该剧将于1月15日开始上线Disney+。

   编辑：羊羊

关键词： 时光早报 郭敬明 内地票房 神奇女侠2
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