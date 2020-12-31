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动画电影《小破孩大状元》明日公映

小破孩进京赶考，路遇各路大神的搞笑故事

2020-12-31 10:33:01 来源：Mtime时光网

该影片以小破孩的成长为剧情主线，讲述了小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子等人，引出一系列啼笑皆非的故事。

      时光网讯  合家欢动画电影《小破孩大状元》将于明日元旦正式全国上映。随着国产动画这几年逐步向好，新鲜国漫血液的融入层出不穷，《小破孩大状元》就堪称2021年初的一道曙光。该影片以小破孩的成长为剧情主线，讲述了小破孩进京赶考，路遇“彪悍女侠”、江湖骗子、冷酷杀手等人，引出一系列啼笑皆非、荒唐无语的故事。

      《小破孩》IP自诞生以来，全网观看人次破 100 亿,表情包发送量破 200 亿。而《小破孩大状元》作为18 年超强人气 IP 小破孩首推大电影，浓郁的中国特色风格多样，既幽默搞笑，又有一定讽刺意味；既温馨浪漫，又有点童趣，十分迎合广大观众的口味。


      影片中的“小破孩”和“小丫”是《小破孩》系列动画的绝对主角，曾经的小破孩穿着纸尿裤，用幼稚又成熟的心面对世界，不仅带给了人们轻松幽默，更能从搞笑的背后探寻一些生活的真谛和深藏于心的童真。而如今的电影《小破孩大状元》继续延续了小破孩式的无厘头搞笑风格，“小破孩”改头换面，卖萌，破案，撩妹......无不让观众感叹“还是那个我门认识的小破孩”！依然收获一大波满满的回忆杀。

      《小破孩大状元》区别于以往合家欢动画电影，不仅是在IP系列的基础上大电影制作全面升级，3D 画面国漫风每一帧都似乎多了一层童话滤镜，精致唯美。故事更是集结了奇幻、武侠、喜剧、冒险等多种元素，让小朋友既能近距离感受武侠世界的魅力，也能从中汲取正能量养分。并且，影片没有刻意煽情，而是通过细节不经意间展露的现代梗诙谐幽默，传达给人们“感想就敢做”的励志精神，进一步拉近与观众的距离，相信会俘获一众老少影迷的欢心。


   编辑：怀旧党

关键词： 小破孩大状元
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小破孩大状元

小破孩大状元 (2021)

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导演：拾荒

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