动画电影《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳联手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，成龙、牛骏峰、薇薇倾情加盟中文配音，将于2021年1月15日上映，元旦假期即将开启全国点映！





人类的本质 是复读机

神龙实现愿望停不下来





跨年版海报 《许愿神龙》“跨年许愿”预告片在今日发布，正值辞旧迎新之时，希望能以“许愿”为名，为大家步入新年讨个好彩头。在这支“跨年许愿”预告片中，神龙悉心指导丁思齐“许愿的规则”，接着便使出浑身解数求他许愿，而丁思齐“复读机”本质暴露，一连串“我希望”刷屏式许愿，洗脑上头又好笑，令人过目不忘！





粉萌调皮的神龙第一次在丁思齐面前华丽登场就“帅不过三秒”，被丁思齐摸脸、揪胡子，还被怀疑是全息投影，面子全无。化身“复读机”后连续许愿的“我希望”非常上头，精彩的剧情片段也随之曝光，丁思齐接连变身成豪门公子、肌肉猛男，大秀拳脚功夫，甚至还拥有了豪华座驾，走向人生巅峰。





这支预告片以时下深受年轻人喜爱的复读风格，将神龙古灵精怪的可爱性格展现的淋漓尽致，一人一龙的奇妙际遇也十分吸引观众的目光，令人十分期待电影的上映！





万家灯火好运跨年 新年喜提好运

元旦点映活动等你参加





《许愿神龙》跨年海报也于今日正式发布，烟花绽放的夜空里，粉萌神龙正向着镜头高兴地挥手，神龙下方的万家灯火组成“2021”字样，象征着新年的到来。在2020年的最后一天发布这张跨年海报具有别样的意义，这条带着好运的粉萌神龙，将为步入2021的大家送来真挚的祝福，2021开年见龙，新年喜提好运，一定会喜气洋洋！





《许愿神龙》将在元旦假期开启全国点映活动，向全国观众带去祝福，亲子观众尤其适合观看，这次爸爸妈妈们也不会无聊到刷手机了。无论是精彩的剧情还是动人的情感，都能让家长有所感悟，一同跟随角色重温童年记忆的美好，神龙可爱的外观和淘气的性格也受到孩子们的喜爱。





步入2021年的年轻人们，更是迫切需要一部提气、纯粹、暖心的电影，为自己带来新年好运，《许愿神龙》就是一个很好的选择！相信这部合家欢动画电影，一定能为新年的你带来温暖的力量！