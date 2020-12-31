《缉魂》今日发布了人物海报，影片以近未来“人脑复制”技术作为背景设定。

时光网讯 今日，由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的悬疑犯罪电影《缉魂》发布人物海报。影片以近未来“人脑复制”技术作为背景设定，海报中角色宣传语暗藏玄机，嫌疑人之间隐秘莫测的关系再度为观众留下悬念，此外海报融入情感元素，衬托影片“混类型”风格。





该片将于2021年1月15日全国上映，围绕一起离奇“王姓富豪被害案”展开，张震与张钧甯将携手追击真相，卸下真凶伪装！







梁检





案件真相直指人性弱点

张震张钧甯角色关系探讨情感议题





人物海报中，与各角色相匹配的宣传语为影片塑造了更为浓重的悬疑感，梁文超（张震饰）在癌症病患和检察官的双重身份下向观众发问“面对真相的勇气，你准备好了吗？”需要勇气来面对的真相，或许比观众想象的更为残酷。





案件中，拥有遗产继承权的现任妻子、多年好友和无继承权的儿子皆被锁定为嫌疑人，然而死者生前患有脑癌，除争夺巨额遗产外，凶手极可能抱有其他杀人动机。案件真相将反射怎样的人性弱点，答案只等电影揭晓。











同时，拥有刑警、癌症病患家属双重身份的阿爆（张钧甯饰）也提问道：“为了所爱之人，你能做到什么程度？”导演程伟豪曾表示，想通过影片传递人与人之间温暖的情感及牵绊，癌症末期的梁检与陪伴爱人的阿爆无疑是真情的最佳体现。在爱人身患绝症这一特殊情境下，人的付出极限也成为探讨议题。另外，梁检与阿爆、王世聪与唐素贞两对夫妻之间的情感对比也为影片增添亮点。







阿爆





影片悬念迭起嫌疑人关系成谜

导演程伟豪首次挑战“混类型”影片





此外，李燕（孙安可饰）和万宇凡（李铭顺饰）海报中的宣传语“真相，远非表面看到的那样简单”，以及受害人一家海报中宣传语“秘密之下，人人自危”，都映射了豪门之下欲望暗流涌动，情感纠葛使嫌疑人间关系更难理清。





案件悬念迭起，影片方特意在近日发起“全城缉魂”活动，邀观众搜集线索一同缉拿真凶，观众对嫌疑人之间可能存在“共谋”、“利益联盟”等关系的猜测，为影片走向开拓了新的可能。







梁检&阿爆





不仅案件主线足够吸睛，其中的轻科幻设定也同样亮眼。电影《缉魂》改编自江波轻科幻小说《移魂有术》，原作通过RNA“人脑复制”的科学论调讲述“灵魂”转移，导演程伟豪基于这一背景，融入东方式的观点及人文思辨进行改编。程伟豪凭借强烈的个人风格，对于悬念和反转的惊人把控力，被网友称为“犯罪悬疑之光”，此次电影《缉魂》将为观众首次展现混类型“东方科幻犯罪”力作，十分令人期待！







李燕+万博士









唐素贞+王天佑+王世聪

编辑：甄甏甏