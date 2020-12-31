刘若英演唱了喜剧电影《人潮汹涌》的片尾曲《人潮里》，这也是她与刘德华继《天下无贼》后时隔十六年的再度相聚。

时光网讯 近日，由刘德华监制，饶晓志导演，刘德华、肖央、万茜领衔主演的荒诞喜剧电影《人潮汹涌》发布片尾曲《人潮里》MV，片尾曲《人潮里》由著名音乐人陈建骐担任制作人，郭栋楠作词，樊俊作曲，缔造过无数经典情歌的刘若英深情演唱，这也是刘若英与刘德华继《天下无贼》后时隔十六年的再度相聚。





刘若英娓娓道来的温柔唱腔诉尽影片中刘德华和万茜意料之外又命中注定的相逢相爱，也在这个非同寻常岁末里，用2020年最后一首歌，送给2020年曾遇见的人，深情感怀：“人潮汹涌，感谢遇见你”，也温暖每个在人潮汹涌里勇敢生活的人。电影《人潮汹涌》将于2021年牛年大年初一全国上映。







《人潮里》歌词海报1-刘德华卸下小丑妆容





全能才女刘若英携手著名音乐人陈建骐

再做催泪金曲引爆大众情感共鸣





电影《人潮汹涌》片尾曲《人潮里》由曾缔造过无限经典情歌的全能才女刘若英演唱，正是由于刘德华监制并主演电影《人潮汹涌》，才促成二人时隔十六年的再度相聚，这也是对两人时隔多年再次聚首的真诚诠释，“感谢遇见你”，感谢为彼此所做的一切。





此次刘若英演唱《人潮里》，携手曾一手打造出《小手拉大手》、《我们》等热门歌曲的著名音乐人陈建骐，再造一首情感金曲，在跨年之际温暖人潮汹涌中的每个你。







《人潮里》歌词海报2-刘德华肖央对视





刘若英深情细腻的歌声，把自己对生活的深刻感悟融入歌声，没有过多的修饰，只有发自内心的真情演唱，将周全与李想这段动人爱情娓娓道来，却有着让人不由自主一遍遍循环的魔力，也通过歌曲的力量为电影加持，唱出了电影中关于成年世界里爱情的内核，进一步引爆观众的情感共鸣。





伴随着动人的旋律、通透恬静的嗓音，一段的神仙爱情故事徐徐展开。MV中，周全（刘德华饰）与李想（万茜饰）的爱情开始于一场意外，在人潮里互相陪伴，一起面对世界里突然的疾风骤雨，一起变得勇敢，但也迫于种种现实问题，两个人不得已离开彼此，时过境迁在人潮汹涌中再回首，发现没有彼此任何事情都没了意义。在这场爱情中，李想是周全的“理想”，周全要用生命护她“周全”。







《人潮里》歌词海报3-刘德华万茜二人晚餐





周全无论是低到尘埃还是光芒万丈，无论是遭人白眼呼来喝去的群众演员，还是定人生死呼风唤雨的顶级杀手，只要遇到李想，就可以放下自我，摘掉面具，成为真实的自己，而也只有在周全面前，李想才是那个真正的李想。成年人的爱情其实就是，若有个你可以让我不必戴着面具，那必用此生“为你披荆斩棘”、“陪你赌上性命”，“因为我，遇见你，再汹涌，也无惧”。







《人潮里》歌词海报4-刘德华肖央即将出战





刘德华携手肖央演绎现实生活中的每个你

电影《人潮汹涌》也是每个人的成长纪实





电影《人潮汹涌》讲述了顶级杀手周全（刘德华 饰）和落寞群演陈小萌（肖央 饰）在一次意外中交换了身份的故事。杀手在跌入谷底的过程中，重新审视了爱情和生活；群演在冒充杀手的过程中，彻底重塑了人生的故事。





这部电影照进现实生活，也是每个人的成长纪实，让观众看到自己的影子，生活虽不如周全般跌宕，却也是披荆斩棘，用一副面孔面对工作，用一副面孔应对朋友，用一副面孔面对父母……而变脸过后的自己，留下的是深深的疲惫与孤单，也在这种不容易中成长为最好的自己。







《人潮里》歌词海报5-肖央在城市霓虹中





同时，导演饶晓志把自己对人生际遇的感知融进电影《人潮汹涌》中：“我们都那么简单，那么善良，又那么努力，那么想不改变只做最好的自己，却总是感觉生活不尽如人意。人生总有难过的坎，遇到那个人，就可以换个活法，遇到不一样的自己。人潮汹涌，是你就有了不同的意义。”





所以，电影《人潮汹涌》无疑是春节档和情人节档的必选作品，它承载了对每位观众能在人潮汹涌遇见“你”的最美好希冀，也让诸多网友表示一定要去影院观看这部电影，接收到来自电影最真挚的祝福：你一定有一个让你感谢遇见的人，因为彼此的遇见，才找到那个和从前不一样的自己，从此换个活法，感知生命的真正意义。



