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"新神榜:哪吒重生"发浴火重生跨年海报

插画师手绘海报曝光 烈焰红莲传达重生期许

2020-12-31 15:48:35 来源：Mtime时光网

《新神榜：哪吒重生》发布了“浴火重生”跨年版海报，这张海报出自著名插画师张渔之手。
　　时光网讯　国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》发布“浴火重生”跨年版海报，红色火焰不仅展现了“新哪吒”李云祥涅槃重生的震撼画面，也传达出新年红红火火的美好祝愿，令人对影片更添期待。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一上映，国潮开年。


“浴火重生”跨年版海报

插画师张渔手绘海报惊艳曝光  
烈焰红莲传达“重生”期许

　　在2021年即将到来之际，“浴火重生”跨年版海报传达出了红红火火、辞旧迎新的气息。这张海报出自著名插画师张渔之手，早前她为《白蛇：缘起》、《大护法》、《风语咒》等国漫电影创作的海报无不广受好评，此次她笔下的“新哪吒”同样带来惊艳的视觉冲击。

　　这款海报延续了张渔以东方古典碰撞现代插画的浓烈画风，与电影的东方朋克国潮视觉异曲同工。“新哪吒”李云祥挣脱黑暗束缚迎接命运挑战的姿态炫酷提气，颇具告别2020年的意味。而哪吒标志性的火焰元素直冲天际，犹如红莲绽放，传达出“涅槃重生”迎接新一年的美好期许。


新哪吒李云祥热血迎战

新哪吒李云祥与龙族大战在即  
硬核国潮视觉引人遐想

　　追光动画新封神系列开篇《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后，哪吒轮回重生成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，新封神之战一触即发的故事。全新的故事对中国古代神话进行了更酷、更潮、更年轻化的颠覆演绎，并由此创新打造出相得益彰的国潮视觉风格。

　　跨年版海报中就藏有片中不少国潮元素，黑色巨龙暗中若隐若现，背后金属脊椎极其犀利硬核，而“新哪吒”李云祥周身火焰流转在胸前汇聚成莲花的硬朗酷帅形象，亦跟观众印象中的哪吒大相径庭。龙藏逆鳞、人显傲骨，这场势均力敌的生死交锋，将引爆怎样的高燃动作场面和炫酷国潮视效，令人遐想。2021年大年初一，与“新哪吒”李云祥一起热血重生，开启新封神之战。

新哪吒李云祥与龙王势均力敌

新哪吒李云祥浴火重生


新哪吒李云祥战斗状态

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 海报 新神榜 哪吒重生
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