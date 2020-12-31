《新神榜：哪吒重生》发布了“浴火重生”跨年版海报，这张海报出自著名插画师张渔之手。

时光网讯 国潮动画电影《新神榜：哪吒重生》发布“浴火重生”跨年版海报，红色火焰不仅展现了“新哪吒”李云祥涅槃重生的震撼画面，也传达出新年红红火火的美好祝愿，令人对影片更添期待。影片由《白蛇：缘起》原班人马历时四年倾力打造，追光动画、阿里影业、博纳影业、哔哩哔哩影业出品，泡泡玛特联合出品，将于2021年大年初一上映，国潮开年。







“浴火重生”跨年版海报





插画师张渔手绘海报惊艳曝光

烈焰红莲传达“重生”期许





在2021年即将到来之际，“浴火重生”跨年版海报传达出了红红火火、辞旧迎新的气息。这张海报出自著名插画师张渔之手，早前她为《白蛇：缘起》、《大护法》、《风语咒》等国漫电影创作的海报无不广受好评，此次她笔下的“新哪吒”同样带来惊艳的视觉冲击。





这款海报延续了张渔以东方古典碰撞现代插画的浓烈画风，与电影的东方朋克国潮视觉异曲同工。“新哪吒”李云祥挣脱黑暗束缚迎接命运挑战的姿态炫酷提气，颇具告别2020年的意味。而哪吒标志性的火焰元素直冲天际，犹如红莲绽放，传达出“涅槃重生”迎接新一年的美好期许。







新哪吒李云祥热血迎战





新哪吒李云祥与龙族大战在即

硬核国潮视觉引人遐想





追光动画新封神系列开篇《新神榜：哪吒重生》讲述封神之战3000年后，哪吒轮回重生成为机车青年李云祥，前世仇家卷土重来，新封神之战一触即发的故事。全新的故事对中国古代神话进行了更酷、更潮、更年轻化的颠覆演绎，并由此创新打造出相得益彰的国潮视觉风格。





跨年版海报中就藏有片中不少国潮元素，黑色巨龙暗中若隐若现，背后金属脊椎极其犀利硬核，而“新哪吒”李云祥周身火焰流转在胸前汇聚成莲花的硬朗酷帅形象，亦跟观众印象中的哪吒大相径庭。龙藏逆鳞、人显傲骨，这场势均力敌的生死交锋，将引爆怎样的高燃动作场面和炫酷国潮视效，令人遐想。2021年大年初一，与“新哪吒”李云祥一起热血重生，开启新封神之战。





新哪吒李云祥与龙王势均力敌





新哪吒李云祥浴火重生





新哪吒李云祥战斗状态

编辑：甄甏甏