2020年的最后一天，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾三位主演给每一位在生活中努力“救援”坏情绪的观众送来问候，希望新的一年大家能快乐前行。目前，电影《紧急救援》还在影院火爆热映中，快去电影院感受这部硬核大片的热血真挚，收获勇气2021继续勇敢前行！



导演林超贤挑战海上救援题材





勇往直前温暖岁末！

电影《紧急救援》真情实感收获好评如潮





电影《紧急救援》自上映以来持续升温，排片、上座率长时间领跑，被观众誉为：本土超英大片。除了对电影所呈现的救援大场面感到震撼以外，无数观众大赞影片中所传递的真情实感。





有观众称：“和以前看过的超英大片相比，《紧急救援》所塑造的英雄更容易引起共情，因为他们真的不是无所不能的守护神，他们和你我一样都是普通人。”也有观众认为影片是今年冬日的一针“强心剂”：“看见海上救援小队为生命奋不顾身的时候，感慨良多。感谢电影让我收获满满的勇气，新的一年继续砥砺前行！”







彭于晏眼神坚定蓄势待发





与《湄公河行动》、《红海行动》等之前作品相比，导演林超贤对《紧急救援》中的人物刻画格外重视，在聊起影片中的情感内容时，他表示：“观众追求‘林超贤电影’的感觉，《紧急救援》有增无减。





但又多了一份温暖。角色的人物、感情会更多、更浓。这些角色可能就是你或者你身边的朋友。”中国救捞人虽然鲜为人知，但却用血肉之躯守护着遇险的生命。电影《紧急救援》的诞生就是希望这群人被大众认识并记住。







王彦霖饰演绞车手赵呈





用电影致敬英雄！

岁末寒冬从《紧急救援》中收获勇往直前的力量





2020年是特殊的一年，这一年有无数凡人英雄挺身而出，守护生命。电影《紧急救援》在这个岁末寒冬与观众见面则显得十分应景。有观众在观影期间时刻为上天入地的救捞英雄捏一把汗，也有的观众想到了现实生活中的凡人英雄。无论是影片里还是生活中，平凡英雄始终都在用勇气与能量温暖观众。





值得一提的是，这也是电影《紧急救援》众主创的初衷。作为华语电影中首部聚焦海上救援题材的影片，《紧急救援》不仅仅向观众传递了救捞人精神，更是展现了在这个冬天，中国电影人迎难而上，挺身而出的意志。







辛芷蕾高强度训练迎难而上





事实上，现实中有无数平凡英雄和救捞人一样，在关键时刻挺身而出，直面困难。凭着自己的一腔热血与勇气，迎接一个又一个挑战。这就是电影《紧急救援》的真正意义。影片正在全国热映中，快去电影院收获勇气温暖全新一年吧。