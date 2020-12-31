《没有过不去的年》今日发布了三张“情暖三代”版海报，吴刚这次颠覆了以往的“完美造型”。

时光网讯 即将于1月15日与观众见面的电影《没有过不去的年》发布“情暖三代”版海报。该片由华夏电影发行有限责任公司出品发行，由国内著名导演尹力执导，吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛等实力派演员品质出演。本次曝光的三张海报，以主角王自亮（吴刚饰）的笑容，串联起三代人的浓浓亲情。通过捕捉现实生活中的片段，将角色关系娓娓道来，画面生活气息浓厚，释放出温馨和暖意。







母子二人嘴角带笑年味浓浓





实力戏骨演技走心还原生活

尹力以小见大雕刻时代活化石





此次曝光的三张海报，以主角王自亮的笑容为起承：对妈妈感激的笑、对妻女忘我的笑、对兄弟欣慰的笑。同时，吴彦姝、江珊、郭涛等演员神情真挚从容，彰显出一流演技。值得一提的是，吴刚这次造型颠覆以往的“完美造型”，与江珊饰演的夫妻二人开怀大笑，CP感十足。





此外，从背景中可以隐约猜到，虽然角色们身在不同的时空，但被亲情包裹的幸福感是相通的。老相册、小丑妆、灯笼、围裙等生活中的小物件，真诚写实，亲切感十足。







吴刚郭涛手捧老物件微笑





导演尹力表示，除了还原现代社会中一个普通人的生活日常外，还要用王自亮这个角色，编制出一个兼容空间、时代的时空坐标系，力图给未来研究历史的学者创造出影像文本，为后世回望今天的人们，提供一个社会标本活化石。





点亮现代人幸福探照灯

提醒观众即时制动警惕精神荒漠





如今，“中年危机”越发成为一个普遍的社会性话题。在此前曝光的物料中，观众们也能从王自亮踉踉跄跄的体态和“易燃易爆炸”的性格中，读出他的失魂落魄。而这次海报画风峰回路转、拨云见日，呈现了王自亮一家，最温馨、融洽的几幕，为肩有千斤担的万千中年“打工人”，点亮了幸福明灯。在这个特殊时刻，影片借此给观众加油鼓劲：一切困难和隔阂，都将在被亲情融化。







吴刚小丑装一家人开怀大笑





电影《没有过不去的年》将镜头对准一个平凡又不凡的家庭，通过对日常生活细节的敏感捕捉，展现出社会高速发展过程下，人暴露出的精神弊病，以及心底残存的、却能唤醒巨大能量的真善美，兼具温度和锐度。

编辑：甄甏甏