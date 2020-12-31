由周杰伦监制、昆凌、曹佑宁、范逸臣、柯有伦联袂领衔，并有刘畊宏、王俊凯、周杰伦特别出演的赛车电影《叱咤风云》，定档明年1月15日公映。

时光网讯 热血励志赛车题材电影《叱咤风云》今日发布定档海报及预告，正式官宣将于2021年1月15日登陆国内各大院线！电影由周杰伦监制，陈奕先编剧并执导，昆凌、曹佑宁、范逸臣、柯有伦联袂领衔，并有刘畊宏、王俊凯、周杰伦特别出演。一场关于青春与梦想的极速狂飙即将席卷大银幕，引爆所有期待！





今日发布的预告紧张感拉满，令人肾上腺素飙升的高能场面接连上演，让观众身临其境地感受到惊险刺激、瞬息万变的赛场风云。而在同步发布的海报中，两大车队赛车呈对峙状态，剑拔弩张的氛围下，一场关乎热爱与荣耀的比拼蓄势待发。











电影《叱咤风云》的精彩故事围绕联盟史上第一个女车手莉莉（昆凌饰）、赛车模拟器宅男杜杰克（曹佑宁饰）和过气车王李一飞（范逸臣饰）展开，机缘巧合下，各怀心事的三人成为了帮助LIONS车队重回巅峰的“救命稻草”。





但是在相处合作中，他们却矛盾频出，再加上实力强劲的对手屡屡挑衅，让他们的前路充满未知。内忧外患之下，三人究竟能否实现成长，完成各自的梦想？LIONS车队又能否再度拥有曾经的辉煌与荣光？







菜鸟赛车手杜杰克





作为目前国内为数不多的聚焦高级别职业赛车的电影，《叱咤风云》启用了大量专业赛车和高规格赛道，为求赛车竞速镜头到位、逼真，剧组专门打造了一台“追车专用”摄影车，时速可高达150公里，只为让观众在各种镜位角度中与赛车手同步感受高速的快感。此外，演员们也都尽显敬业本色，不仅在拍摄前接受了专业训练，在现场更是亲自上阵。







杜杰克与莉莉





导演陈奕先就曾表示这次电影的拍摄过程是“一场疯狂的冒险”，同时，台前幕后所有人的努力也让他也对影片的品质和呈现效果充满信心：“我们一起做了一件（原本以为）做不到的事！我们一定会拍好这部属于亚洲的大型赛车电影，它未来会是我们全体工作人员的骄傲！”





李一飞开香槟庆祝胜利