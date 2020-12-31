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"天后小助理"发达妹新片段元气跨年

菜鸟打工人道出职场箴言 一起励志开年

2020-12-31 16:37:50 来源：Mtime时光网

《天后小助理》今日发布了新片段，“达妹”化身怀揣音乐制作人大梦想的小助理。
　　时光网讯　由环球影业出品的喜剧电影《天后小助理》将于明年1月15日正式登陆内地各大院线。今日，影片发布全新片段，“达妹”达科塔·约翰逊化身菜鸟打工人，面对梦寐以求的工作，她能否踩好这块生命中最重要的踏板？是一辈子碌碌无为还是抓住机会一举成功？经历了充满遗憾的2020年之后，《天后小助理》将与观众一起在新的一年里，鼓起心中的希望和干劲，朝着更美好的未来努力前行。


沉浸在兴奋中的戴维斯和她的演出团队

　　正如“达妹”饰演的麦吉在片段中所说：“这是我梦寐以求的工作，至少是通往我终极梦想的阶梯。”即便不被闺蜜理解，元气满满的她仍然展现出了不一般的热情。

　　而麦吉的老板、流行音乐天后格蕾丝·戴维斯虽然未在片段中露面，但同样透过字里行间传递出了强大的气场，这位看似充满气势却又在麦吉口中“亲密无间”的大牌老板，即将与她的小助理擦出职场生涯中最大的火花。两人也将在这场平凡又戏剧化的职场进阶之旅中，获得久违的成长感悟。


麦吉面露向往

　　在《天后小助理》中饰演麦吉的“达妹”达科塔·约翰逊，早前已经凭借《社交网络》、《极品飞车》、《阴风阵阵》等影片广为中国影迷熟知，此次她化身怀揣音乐制作人大梦想的小助理，在与霸气老板经历了一路波折之后，完美呈现出了这位职场菜鸟在职场中成熟的完整形象，让观众颇为期待。

　　“达妹”的精彩演出也收获了天后老板饰演者翠西的高度评价：“达科塔充满激情，对事物有深刻的感受，但她也非常有魅力和活泼。”美联社更是盛赞称：“达科塔用轻松愉悦的状态号令着大银幕。”


麦吉与格蕾丝交流

　　此番出演《天后小助理》中职场追梦人麦吉的达科塔·约翰逊，不仅在戏内有着一颗时刻为音乐而跳的心，戏外更是骨灰级别的音乐发烧友，对音乐及艺术的深入了解，也帮助她更好地演绎出了麦吉饱满的音乐情怀。

　　影片的执行制片人亚历山德拉·洛伊称达科塔是一个“音乐迷”，并且“和麦吉这个角色有很多共通之处”，导演尼萨·加纳特同样对“达妹”的表现赞赏有加：“达科塔对音乐的热爱体现在了她对麦吉的塑造中。”对音乐梦想的执着，会带领麦吉踏上人生的下一级台阶吗？准备好和“达妹”开启这段暖心励志的人生旅程吧。


麦吉与闺蜜室友凯蒂

　　2021年1月15日，开年欢乐银幕体验，与《天后小助理》一起鼓起勇气继续前行。


天后小助理麦吉

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 天后小助理 达妹 片段
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0.0

导演：尼萨·加纳特

主演：达科塔·约翰逊

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