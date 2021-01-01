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2020年度票房约203亿 5.55亿人次观影

票房前十国产片包揽 跨年夜票房破5亿

2021-01-01 09:56:32 来源：Mtime时光网

再见，2020！你好，2021！
　　时光网讯　本文转载自第三方票房统计机构，公众号“电影票房”。

　　复工后第一百六十五天（12月31日），也是2020年的最后一天，全国共排映达36.9万场，观影人次约1432万，根据初步统计产出票房5.27亿。

《温暖的抱抱》首日1.9亿；
《拆弹专家2》5250万，累计5.99亿；
《晴雅集》2430万，累计3.68亿；
《心灵奇旅》1320万，累计7781万；
《崖上的波妞》首日510万，累计674万；
《紧急救援》202万，累计4.38亿；
《沐浴之王》76万，累计4.03亿；
《神奇女侠1984》48万，累计1.62亿；


　　跨年夜单日票房突破5亿，成绩在今年仅次于国庆长假的前三天，比《宠爱》等片领衔的去年跨年夜大涨57%。2020年内地市场总放映场次近5700万场，产出票房约203亿，动员5.55亿人次到影院观影（具体数据以电影局公布为准）。2020年票房前十名影片被国产片包揽，其中《八佰》（31.1亿）、《我和我的家乡》（28.28亿）、《姜子牙》(16.02亿)、《金刚川》（11.22亿）和《夺冠》（8.36亿）位列年度前五名。

　　今天是自国庆档以来首次出现两片单日同时破亿的场景，而且冠亚军的差距也远小于预期。晚上18点起片的《送你一朵小红花》开画首日轻松突破2亿，开画成绩在今年仅次于国庆当天的《姜子牙》（3.61亿）和《我和我的家乡》（2.75亿），位列年度首日票房榜第三位。中午14点起片的《温暖的抱抱》是今天唯一场次破10万的电影，开画首日也进账1.9亿，以不到5000万的差距屈居单日亚军，首日成绩在年内位居第四名。




　　《拆弹专家2》在损失近半排映场次后，跨年夜票房仍录得35%的出色涨幅，累计综合票房距离6亿关口也已只差一步之遥。《晴雅集》比昨天下跌12%，最快明天即可突破4亿关口。同时失去较多场次的《心灵奇旅》也比昨天环比上涨23%，累计综合票房已经超过皮克斯上部作品《1/2的魔法》，在元旦假期间还有较大的增长空间。

　　元旦市场排映情况，两部开画的新片共计拿走近三分之二的市场空间。《送你一朵小红花》次日排映占比涨至38.1%跃居榜首，全天放映场次多达15万场左右。《温暖的抱抱》排映占比也小涨至26.8%，退居单日排片榜次席。其他老片继续流失排映空间，《拆弹专家2》排映占比降至12.6%退居季军，而《晴雅集》占比也已跌至6.5%。新开画的动画《海底小纵队：火焰之环》首日以5.5%的占比排在第五，而《心灵奇旅》占比已经反超《崖上的波妞》。



   编辑：八不半

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关键词： 2020年度票房
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