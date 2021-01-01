















今天是自国庆档以来首次出现两片单日同时破亿的场景，而且冠亚军的差距也远小于预期。晚上18点起片的《送你一朵小红花》开画首日轻松突破2亿，开画成绩在今年仅次于国庆当天的《姜子牙》（3.61亿）和《我和我的家乡》（2.75亿），位列年度首日票房榜第三位。中午14点起片的《温暖的抱抱》是今天唯一场次破10万的电影，开画首日也进账1.9亿，以不到5000万的差距屈居单日亚军，首日成绩在年内位居第四名。















复工后第一百六十五天（12月31日），也是2020年的最后一天，全国共排映达36.9万场，观影人次约1432万，根据初步统计产出票房5.27亿。