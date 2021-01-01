《拆弹专家2》曝光一支“致敬特辑”，记录现实中的排爆警察看过《拆弹专家2》之后的感受。





《拆弹专家2》票房破6亿





今日，电影曝光了一支“致敬特辑”，记录现实中的排爆警察看过《拆弹专家2》之后的感受。其中的贺丽远警官，从警22年，从事排爆工作22年，成功处置过700多起任务，用“零差错、零失误、零伤亡”守护人民的安全。





拆弹专家感动现实排爆警察





看过电影后，片中紧张的拆弹戏份让贺丽远共鸣满满，他表示，“排爆现场很真实，紧张感让我特别有代入感，拆弹时就连呼吸和表情都要很小心。”贺丽远更坦言，“电影里那句‘我们做拆弹的，哪一次不是拿命拼’，代表了我们所有干排爆的心声。”





刘德华刘青云穿40公斤拆弹服





拆弹专家感动排爆警察

“用生命守护生命”是职业信念









“用生命守护生命”是职业信念





贺丽远也表示，“日积月累的体能、技能和专业知识的训练，才能保证我们每一个排爆队员，每一次任务，都能全身而回。”





致敬现实排爆警察





爆炸时间和拆除时间仅差10分钟

惊心动魄，排爆警察讲述真实爆炸案





《拆弹专家2》里的拆弹戏份，让人心悬一线。看过片后，贺丽远也分享自己处理过的排爆案件，“我们到达现场后，经过分析和研判，确定现场是一枚定时炸弹。因为计时器已经被拆除，现场无法确定爆炸时间。考虑到现场的爆炸装置，是犯罪嫌疑人遗留在现场唯一的、最直接的物证。如果我们采用销毁和摧毁的方式，可能这唯一的物证也会随之销毁，所以我们现场决定人工拆除。当我们拆完定时炸弹的同时，接到侦查员的电话，嫌疑人已经被抓获。现场经过突审嫌疑人，他交代爆炸的时间和我们拆除的时候，仅仅只有10分钟的距离”，相当惊心动魄。







刘德华刘青云上演“用生命守护生命”