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排爆警察讲述真实爆炸案惊心动魄

"拆弹专家2"曝致敬特辑 致敬现实排爆警察

2021-01-01 11:05:32 来源：Mtime时光网

《拆弹专家2》曝光一支“致敬特辑”，记录现实中的排爆警察看过《拆弹专家2》之后的感受。
　　时光网讯　由邱礼涛执导，刘德华监制并领衔主演，刘青云倪妮领衔主演的电影《拆弹专家2》已于全国上映，不仅票房表现优异，观众好评也有口皆碑。

《拆弹专家2》票房破6亿

　　今日，电影曝光了一支“致敬特辑”，记录现实中的排爆警察看过《拆弹专家2》之后的感受。其中的贺丽远警官，从警22年，从事排爆工作22年，成功处置过700多起任务，用“零差错、零失误、零伤亡”守护人民的安全。

拆弹专家感动现实排爆警察

　　看过电影后，片中紧张的拆弹戏份让贺丽远共鸣满满，他表示，“排爆现场很真实，紧张感让我特别有代入感，拆弹时就连呼吸和表情都要很小心。”贺丽远更坦言，“电影里那句‘我们做拆弹的，哪一次不是拿命拼’，代表了我们所有干排爆的心声。”

刘德华刘青云穿40公斤拆弹服

拆弹专家感动排爆警察
“用生命守护生命”是职业信念

　　除了拆弹现场的高度还原，排爆警察们还分享了电影中让自己感动的情节。昆明市公安局治安管理支队五大队民警邓兴华坦言，“看到电影里拆弹专家董卓文趴在队友身上，给他挡子弹，让我特别感动。”邓兴华还提到了《拆弹专家》第一部时的经典台词，“用生命守护生命”，更感慨这句话也是做排爆工作的信念。尽管从十一开始没有休假一天，甚至女儿都说习惯自己不在家了，但职业信念永远高悬心头，义无反顾。

“用生命守护生命”是职业信念

　　贺丽远也表示，“日积月累的体能、技能和专业知识的训练，才能保证我们每一个排爆队员，每一次任务，都能全身而回。”

致敬现实排爆警察

爆炸时间和拆除时间仅差10分钟
惊心动魄，排爆警察讲述真实爆炸案

　　《拆弹专家2》里的拆弹戏份，让人心悬一线。看过片后，贺丽远也分享自己处理过的排爆案件，“我们到达现场后，经过分析和研判，确定现场是一枚定时炸弹。因为计时器已经被拆除，现场无法确定爆炸时间。考虑到现场的爆炸装置，是犯罪嫌疑人遗留在现场唯一的、最直接的物证。如果我们采用销毁和摧毁的方式，可能这唯一的物证也会随之销毁，所以我们现场决定人工拆除。当我们拆完定时炸弹的同时，接到侦查员的电话，嫌疑人已经被抓获。现场经过突审嫌疑人，他交代爆炸的时间和我们拆除的时候，仅仅只有10分钟的距离”，相当惊心动魄。


刘德华刘青云上演“用生命守护生命”

   编辑：八不半

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 拆弹专家2 致敬特辑
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