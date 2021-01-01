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我酸了！他们提前在影院看了时光大赏

“电影混剪当然还是在大银幕看最震撼！”

2021-01-01 10:56:33 来源：Mtime时光网

跨年夜，时光观影团小助手来到北京的万达影城，亲耳听到了一大波对“时光大赏”混剪视频的新鲜评价。
       “时光大赏”在电影院陪你跨年！绝对是难得一遇的特别体验！

      2020年虽然艰难，但好电影依然给了我们很多慰藉。在辞旧迎新的日子，时光网精心制作的“时光大赏”混剪视频抢鲜落地全国万达影城播放。

      全国150家万达影城，无论是《送你一朵小红花》、《温暖的抱抱》，或是其他电影的跨年场，都有可能在片尾出现这段独家特别视频。



      “电影混剪当然还是在大银幕看最震撼！”

      跨年夜，时光观影团小助手来到北京的万达影城，亲耳听到了一大波对“时光大赏”混剪视频的新鲜评价。

2020时光大赏混剪预告前瞻

      影院的放映效果自不必说，现场的时光影迷们纷纷点赞。事实上，这也是“时光大赏”13年来首次亮相影院银幕。看到就是赚到！

      而混剪视频中2020年众多精彩影片的画面也令时光影迷们回忆满满。很多观众边看边数自己看过其中的多少部，眼花缭乱之余，也不得不感慨：原来一年中有这么多时间都分给电影了！



      之前，时光社区开设了“寻混剪‘彩蛋’，赢限量时光日历”的活动。昨晚有幸在跨年场看过的影迷们想必已经知道了答案。你猜对了吗？日历有没有到手？

      很快，2020年时光大赏就要正式上线了！到时不光会有年度电影混剪视频，还会有“年度华语电影十佳”、“年度海外电影十佳”、“年度时光网友评分十佳”等多个重磅榜单公布。

      看完这份特别为你准备的时光大赏，与电影有关的2020年才算真正结束。别眨眼，马上来啦！

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关键词： 时光大赏 时光观影团
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