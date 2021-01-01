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"这是我的人生大事，沈腾他们一定要在"

专访喜剧《温暖的抱抱》导演&主演常远

2021-01-01 13:27:39 来源：Mtime时光网

常远坦言，大家都很忙，把这些人凑到一块儿挺困难的，“但我就是要做这件事。因为我觉得这电影，就像我的毕业典礼或者人生的大事，我是希望这时候大家都在，我就是想有那么一个海报。”
      时光网讯 新年伊始，多部新片正在影院热映，其中就包括由常远导演并主演，李沁、沈腾、乔杉等共同主演的喜剧《温暖的抱抱》

      《温暖的抱抱》根据韩国电影《计划男》改编，讲述对整洁和计划有着超乎常人执念的鲍抱(常远 饰)，本以为自己是一个友情爱情的绝缘体，但在遇到个性率真宋温暖(李沁 饰) 、妙手“神经”贾医生(沈腾 饰)和假仁假义王为仁（乔杉 饰）之后，上演了一段阴差阳错的喜剧故事。

      在电影上映前夕，该片的“灵魂人物”常远接受了时光网的专访，畅谈影片幕后故事。

      大多数观众印象中常远的身份应该是喜剧演员。作为相声表演艺术家常宝华的长孙，常远从小就有曲艺功底，之后通过多部开心麻花的喜剧作品为观众所熟知。

      第一次做电影导演，常远透露，小时候接受的曲艺教育对他帮助还是很大的，“曲艺是老祖宗留下的东西，它是非常有价值的一些技巧。我在创作时会借鉴到曲艺中的创作方法，比如三翻四抖啊，铺平垫稳啊，这些都是有些关于喜剧的创作非常有效果的经验。”

      而作为开心麻花出身的演员，常远也找来了很多大家耳熟能详的麻花系明星们出演《温暖的抱抱》，比如沈腾、马丽、常远、王智……可能在《夏洛特烦恼》后，大家都没这么齐过。

      常远坦言，大家都很忙，把这些人凑到一块儿挺困难的，“但我就是要做这件事。因为我觉得这电影，就像我的毕业典礼或者人生的大事，我是希望这时候大家都在，我就是想有那么一个海报。”

      《温暖的抱抱》中，常远饰演的鲍抱是一个有洁癖，而且生活过于有条理的人。而生活中的常远并非如此。

      “我妈形容我是‘驴粪蛋，表面光’。我不喜欢乱，但是我只要看不见乱就行。我会把所有东西都藏在抽屉里、柜子里。表面看上去很整齐。但是你要让我像鲍抱一样，一件一件整理，那我做不到。”

      不过在常远看来，我们每个人身上都带着点鲍抱的影子。

      “我不敢说每个人，可能大部分人，锁门以后会强迫自己再检查一遍锁没锁好。我可能这辈子为数不多的锁车只锁一次，大部分都得按两遍。我会想，为什么我们会形成这种习惯？就是因为在生活或者工作中有一些压力，造成我们心理上产生不安全感。所以我是想做一个这样的故事，来关怀或者来治愈我们的这种性格，来温暖大家。”

   编辑：羊羊

关键词： 温暖的抱抱 常远
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相关电影/影人

温暖的抱抱

温暖的抱抱 (2020)

6.3

导演：常远

主演：常远 李沁

在线播放

常远

常远

Yuan Chang

职业：演员

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