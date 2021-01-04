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时光早报:2021元旦档票房创历史新高

"神女"北美票房连冠 "心灵奇旅"票房显后劲

2021-01-04 09:12:11 来源：Mtime时光网

早上好！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 2021年元旦档票房创历史新高

　　2021年元旦假期(1月1日-3日)中国内地总票房累计达12.82亿元，创元旦档票房历史新高，打破了2018年元旦档12.71亿元的历史最高纪录。

　　其中，《送你一朵小红花》劲收5.11亿元夺冠，《温暖的抱抱》3.19亿元紧随其后，《拆弹专家2》2.14亿成为季军，《心灵奇旅》8800万位居第四，《晴雅集》7100万排第五。



01.《神奇女侠1984》北美票房连冠

预告片段

　　截至上周日，《神奇女侠1984》收获550万美元在北美蝉联冠军。目前，影片北美累积票房为2850万美元，中国内地2500万美元（1.6376亿元），海外助攻累计9000万美元，全球43个市场票房共收1.185亿美元。

　　此外，本片在美国还有HBO MAX流媒体同步，官方尚未公布流媒体具体数据。

02.《心灵奇旅》内地票房显强势后劲



　　《心灵奇旅》连续10天包揽Disney+流媒体所有上线国家冠军。另外，本片凭借超强的口碑，中国内地票房显示强势后劲，元旦假期收获8800万元，内地累计票房达1.6763亿元。

03.《曼达洛人》成2020年被盗版最多美剧


　　2020年是没有《权力的游戏》一年，HBO不仅丢失了很多18-49岁忠实订户，连被盗版最多美剧的“桂冠”都被夺走了，迪士尼旗下《曼达洛人 第二季》从去年第三升至第一。被盗版第二的是亚马逊旗下《黑袍纠察队》，HBO的《西部世界》排第三。

新电视预告

04.《旺达·幻视》曝全新电视预告

　　漫威新剧《旺达·幻视》再曝全新电视预告，又有新镜头。奥妹伊丽莎白·奥尔森回归扮演猩红女巫，保罗·贝坦尼扮演幻视，还有奇异博士客串。

　　本剧下周五在Disney+平台下午4点开播！


01. 《东京复仇者》首曝预告

预告

　　电影《东京复仇者》首曝预告，北村匠海、山田裕贵、杉野遥亮、铃木伸之、矶村勇斗、间宫祥太朗、吉沢亮共同出演。

　　影片改编自同名漫画，讲述男主花垣武道被推下月台，本以为必死无疑，却意外穿越回中学时自己还是不良少年的时候。该片由英勉(《碧蓝之海》《贞子3D》)执导，将于7月在日本上映。

   编辑：八不半

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 送你一朵小红花 票房 神奇女侠 心灵奇旅 曼达洛人 旺达·幻视
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