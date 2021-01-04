过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 2021年元旦档票房创历史新高
2021年元旦假期(1月1日-3日)中国内地总票房累计达12.82亿元，创元旦档票房历史新高，打破了2018年元旦档12.71亿元的历史最高纪录。
截至上周日，《神奇女侠1984》
收获550万美元在北美蝉联冠军。目前，影片北美累积票房为2850万美元，中国内地2500万美元（1.6376亿元），海外助攻累计9000万美元，全球43个市场票房共收1.185亿美元。
此外，本片在美国还有HBO MAX流媒体同步，官方尚未公布流媒体具体数据。
《心灵奇旅》
连续10天包揽Disney+流媒体所有上线国家冠军。另外，本片凭借超强的口碑，中国内地票房显示强势后劲，元旦假期收获8800万元，内地累计票房达1.6763亿元。
漫威新剧《旺达·幻视》
再曝全新电视预告，又有新镜头。奥妹伊丽莎白·奥尔森回归扮演猩红女巫，保罗·贝坦尼扮演幻视，还有奇异博士客串。
本剧下周五在Disney+平台下午4点开播！
电影《东京复仇者》
首曝预告，北村匠海、山田裕贵、杉野遥亮、铃木伸之、矶村勇斗、间宫祥太朗、吉沢亮共同出演。
影片改编自同名漫画，讲述男主花垣武道被推下月台，本以为必死无疑，却意外穿越回中学时自己还是不良少年的时候。该片由英勉(《碧蓝之海》《贞子3D》
)执导，将于7月在日本上映。