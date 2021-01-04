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《神奇女侠1984》成DCEU评分最低电影

低于《自杀小队》 和《绿灯侠》同分

2021-01-04 09:13:24 来源：Mtime时光网

《神奇女侠1984》全球票房过亿，但却成为DCEU评分最低的电影。


　　时光网讯 《神奇女侠1984》北美第二个周末拿到550万美元连冠，北美累计2850万美元，全球累计1.18亿美元。更麻烦的是，该片影迷聚集的IMDb网站评分跌到5.5，低于《自杀小队》的6.0，成为DCEU评分最低的电影。

     在媒体影评搜集网站，《神奇女侠1984》也跌到60%，成为导演派蒂·杰金斯评分最低的电影，她评分最高的电影刚好是《神奇女侠》。
感觉小贱贱有了新的吐槽素材

　　在DC漫画改编电影中，该片也和瑞安·雷诺兹主演的《绿灯侠》同分，而DC漫改真人电影中IMDb评分最低的是1987年克里斯托弗·里夫主演的《超人4》

     顺道我们再看看其他DCEU的IMDb评分，评分最高的也是《神奇女侠》。

   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠1984 DCEU IMDb 评分
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神奇女侠1984

神奇女侠1984 (2020)

6.6

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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自杀小队

自杀小队 (2016)

6.6

导演：大卫·阿耶

主演：玛歌特·罗比

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绿灯侠

绿灯侠 (2011)

6.8

导演：马丁·坎贝尔

主演：瑞安·雷诺兹

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超人4

超人4 (1987)

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主演：克里斯托弗·里夫

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