感觉小贱贱有了新的吐槽素材









顺道我们再看看其他DCEU的IMDb评分，评分最高的也是《神奇女侠》。





在媒体影评搜集网站，《神奇女侠1984》也跌到60%，成为导演派蒂·杰金斯评分最低的电影，她评分最高的电影刚好是《神奇女侠》。