在新冠疫情的持续影响下，全世界电影市场持续不振，而中国电影人交出了一份弯道超车的出色答卷。

时光网讯 刚刚过去的2020年，对于中国电影市场来说，无疑是不平凡的一年。





在新冠疫情的持续影响下，全世界电影市场持续不振，而中国电影人交出了一份弯道超车的出色答卷。根据国家电影局公布的数据，2020年中国电影总票房204.17亿元。





单看数字当然是有大幅下降的，相比2018年下降66.5%，相比2019年下降68.2%，上一次内地年度票房低于200亿，还要追溯到2012年。













但今年的204亿，实在是来之不易。





8月27日，在复映后的首部大片《八佰》的强力助推下，全国票房突破50亿大关。





10月3日，在国庆多部新片持续发力下，全国票房达到了第一个100亿。单日大盘最高票房的一天，是拿下7.44亿票房的10月1日。





12月25日-27日，全国连续三天单日票房破两亿，伴随着升温的贺岁档，全年票房终于在年底突破200亿大关。





由于中国疫情得到了有效控制，票房产量恢复至去年的三成。反观北美票房，今年可能只有20亿美元左右，仅为2019年票房的两成。





在全世界都历经磨难的2020年，中国电影展现出了顽强的生命力。时光君想用一组数字，更直观地总结这一年的成绩和变化。





国产片占比超80%





2020年，国产影片票房170.93亿，国产片相比进口片的市场占比，高达83.72%，创下十年内的最高占比。





或者我们更直观地说，今年内地票房排名前十位的影片，全部为国产片。















2020年内地票房前五名的影片依次为：《八佰》31.09亿、《我和我的家乡》28.29亿、《姜子牙》16亿、《金刚川》11.2亿、《夺冠》8.36亿。





在前十名中，《宠爱》和《误杀》是在19年就已上映的影片，以上计入的是他们在2020年的票房成绩。即使去除这两部，进口片中也只有一部《信条》（4.56亿）勉强能挤进前十名。





2012年开始，内地影市的国产片与进口片的票房占比，基本还保持着五五开。





从四年前开始，进口片在内地的占比逐年下滑，从2017年的46.16%，2018年的37.85%跌到2019年的35.93%，直到今年进口片占比只有16.38%。















2020年，国产片越战越勇，也越来越受到中国观众的喜爱。





当然，今年大家确实没怎么能在好莱坞大片中获得满足。很多海外大片由于被疫情耽搁，未能如期上映，进口片呈现出“青黄不接”的断档状态。





《八佰》票房31亿全球冠军





今年内地电影前10名票房的总和，超过了全年总票房的六成，“头部效应”更加凸显。





受各种客观条件的限制，人们走进影院的机会变得更为珍贵，自然要把电影票留给足够优秀的电影。8月21日内地公映的《八佰》，最终取得了31亿元的票房成绩，就是最好的例子。











它不仅成为内地影院“救市”之作，还成为了今年全球的票房冠军，这是国产电影首次取得这一殊荣。





《八佰》的成绩可以说是一骑绝尘，它是2020年内地唯一一部票房突破30亿元的电影。当然，它登顶全球票房冠军也算是“弯道超车”，恰好赶上了今年的特殊环境。









数据来源：BoxOfficeMojo





此前，2019年票房破50亿的《哪吒之魔童降世》，全球票房仅列第12位。内地影史票房冠军，票房56.9亿的《战狼2》，在2017年位列全球第7位，那是2020年之前国产电影的最好成绩。





今年“国庆档”前后，还出现了三部闯进年度票房前五名的电影。





其中《我和我的家乡》票房28.29亿，《姜子牙》16.02亿，《夺冠》8.36亿，在2020唯一有票房产出的七天长假里，他们都交出了不错的成绩。





《金刚川》略显遗憾，可能由于距离国庆档太近，也可能由于赶工太急影片稍显粗糙，票房止步11亿元。





那些票房不足5亿的电影





按往年的惯例，5亿票房的门槛并不算太高，但今年真的很多片子都没能迈过这道门槛。有不少备受期待，或投资巨大的影片票房成绩不如预期。





一个冷知识，今年所有进口片的内地票房，都没过5亿。











诺兰的《信条》似乎太曲高和寡了，上映的时候又在影院复工初期，票房止步4.56亿元。





刘亦菲的《花木兰》被大家吐槽得体无完肤，《神奇女侠1984》也显得过于絮叨温吞，两部电影的内地票房仅有2.78亿和1.63亿元。





进口动画片也未能突破今年的票房魔咒。《疯狂原始人2》和《心灵奇旅》的口碑都不差，后者更创下年度院线口碑最高分，但票房也只有1.5亿元。





原本锁定2020春节档的《紧急救援》，最终在贺岁档仅收4.44亿，相比林超贤2018年春节档的《红海行动》36.6亿，差距明显。而同样计划在春节上映的成龙的《急先锋》，更是只收2.9亿票房。要知道成龙的《功夫瑜伽》，曾在2017年春节档狂揽17亿票房，两部影片质量上的差距，肯定没有这么大。











“小鲜肉+大IP”的模式不灵了，《晴雅集》、《赤狐书生》的票房仅有4.2亿和1.8亿元，粉丝们也拉不动票房。





今年内地的文艺片市场更为惨淡。当我们在《掬水月在手》中感受平静，在《棒！少年》里领悟命运，在《气球》中理解生命的时候，却不知道他们的票房只有可怜的六七百万元。





在电影市场尚未完全恢复的情况下，今年的“票房炮灰”变得随处可见，甚至票房难过5亿，变成了某种常态。





178天的缺席





1月23日，受新冠疫情影响，《唐人街探案3》等七部春节档大片全部撤档。2020大年初一的票房仅有181万，去年这天高达14亿元。





本是全年最火爆的春节档，瞬间坠入冰点。从此时开始，内地院线开启了颗粒无收、停止营业的半年。





从1月23日，阔别电影院整整178天，自7月20日起，中国疫情低风险地区电影院开始陆续复工。长达半年的真空期，这在中国商业电影史上是第一次。











漫长的等待让电影人熬到心焦，更让一些影院被迫关门，幸好还有更多人不曾放弃，终于迎来了复工的曙光。





9月25日起，影院每场上座率限制提高到不超过75%，影院逐渐恢复元气，12月30日全年票房终于突破200亿元。2020年的至暗时刻，史无前例，内地电影市场需要多久才能完全恢复19年的状态，还是个未知数。





中国年度票房全球第一





10月15日，2020年中国内地票房累计129.5亿元（19亿美元）。正式超越北美同期成绩，历史上首次成为全球票房第一的电影市场。





今年内地票房能超过北美，主要由于疫情对全球影院的影响。





我们很难“五十步笑百步”去高唱赞歌，要知道2019年北美总票房114.5亿美元，内地总票房约91亿美元，差距尚有超20亿美元。影院的恢复情况，很大程度取决于每个国家的疫情防控情况。











经历这次洗牌，由于中国稳定的疫情形势，中国电影产业恢复得更快，并成为全球一枝独秀，也是不争的事实。





至于2021年中国市场是否能够卫冕票房冠军，其实与中国影市或者北美影市的恢复关系不大。关键在于全球疫情的走势，能否在2021年下半年出现能否出现明显改善。





2020年新增银幕5794块





2020年内地市场银幕数刷新纪录，全年新增银幕5794块，全国银幕总数达到75581块。





在停工的时间里，不少媒体和机构甚至预测，如果影院停工半年以上，全国影院倒闭数量将达到1/3以上。





目前来看，复工之后的银幕总数还是整体超出预期的。















不过对比2019年度中国内地新增银幕8843块，2018年的9303块，2017年的9597块，2020年的银幕增长速度，确实已有明显的退潮。





根据comscore统计，在12月上旬，中国内地活跃影院数达到了去年同期的93%，位列全球最高，远超北美影院活跃数38%。





值得骄傲的中国电影人，熬过这艰难的一年，2021请继续努力吧！