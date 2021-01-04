网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《曼达洛人》成2020年被盗版最多美剧

"权游"多年连霸结束 《黑袍纠察队》排第二

2021-01-04 09:38:31 来源：Mtime时光网

迪士尼该喜还是忧？


　　时光网讯 2020年是没有《权力的游戏》一年，HBO不仅丢失了很多18-49岁忠实订户，连被盗版最多美剧的“桂冠”都被夺走了，迪士尼旗下《曼达洛人 第二季》从去年第三升至第一。被盗版第二的是亚马逊旗下《黑袍纠察队》，HBO的《西部世界》排第三。

根据TorrentFreak统计数据， 更多排名如下：
1.《曼达洛人》
2.《黑袍纠察队》
3.《西部世界》
4.《维京传奇》
5.《星际迷航：皮卡德》
6.《瑞克和莫蒂》
7.《行尸走肉》
8.《局外人》
9.《绿箭侠》
10.《闪电侠》

   编辑：小火纸

关键词： 曼达洛人 黑袍纠察队 权力的游戏 盗版
关注时光网微信

相关电影/影人

曼达洛人 第二季

曼达洛人 第二季 (2020)

8.7

导演：罗伯特·罗德里..

主演：佩德罗·帕斯卡

在线播放

权力的游戏

权力的游戏 (2011)

9.1

导演：艾伦·泰勒

主演：基特·哈灵顿

在线播放

黑袍纠察队

黑袍纠察队 (2019)

8.0

导演：丹尼尔·特拉切..

主演：卡尔·厄本

在线播放

西部世界

西部世界 (2016)

8.4

导演：乔纳森·诺兰

主演：埃文·蕾切尔·..

在线播放

维京传奇

维京传奇 (2013)

8.1

导演：Ken Girotti

主演：崔维斯·费米尔

在线播放

星际迷航：皮卡德

星际迷航：皮卡德 (2020)

-1.0

导演：Hanelle M. Cul..

主演：帕特里克·斯图..

在线播放

瑞克和莫蒂

瑞克和莫蒂 (2013)

9.2

导演：皮特·迈克尔斯

主演：贾斯汀·罗兰

在线播放

行尸走肉

行尸走肉 (2010)

8.4

导演：Ernest R. Dick..

主演：安德鲁·林肯

在线播放

局外人

局外人 (2020)

7.1

导演：Andrew Bernstein

主演：本·门德尔森

在线播放

绿箭侠

绿箭侠 (2012)

7.8

导演：John Behring

主演：斯蒂芬·阿梅尔

在线播放

闪电侠

闪电侠 (2014)

7.6

导演：戴维·纳特

主演：格兰特·古斯汀

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《阴阳师》改编《侍神令》曝生死与共预告

陈坤周迅上演屏风斗技 陈伟霆造型首度曝光

5
陈伟霆饰演的慈沐一角此次首度曝光，并以双面造型惊艳亮..
2

华纳DC未来"多元宇宙"世界发展大计

不同版本超英重聚 每年4部大片并推剧集

华纳DC打造"多元宇宙"世界，不同版本的超级英雄将在多个..
3

《晴雅集》只是前菜，续集聚焦春夏角色

郭敬明《晴雅集》曝“泷夜·春夏”特辑

7
此次郭敬明执导的《阴阳师》电影版，分为上下两部，第一..
4

2020年全球电影票房Top10影片出炉

4部国产片入榜 《八佰》登顶全球票房年冠

10
2020年度全球电影票房Top10影片出炉，《八佰》登顶全球..
5

郭敬明于正就抄袭事件发文正式道歉

曾遭156位从业者抵制 庄羽回应接受道歉

郭敬明和于正接连发文，就抄袭事件公开道歉。

查看更多