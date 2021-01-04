

郭虹饰演小妹王向薇

金句朴实走心引共鸣

折射影片现实主义底色





本次曝光的六张海报，捕捉到了影片中六位角色在生活中的不经意的瞬间。吴刚饰演的王自亮目视远方，若有所思；吴彦姝饰演的老母亲，身穿围裙、整理家常；江珊、郭涛、刘丹、郭虹饰演的角色，也在各自身处的环境中，或欢喜或忧愁。

海报中的金句朴实无华，却句句戳心。“我们对生活所有的困惑，家会给出答案”简单一句话，道破“家”与“人”的包容互补的关系；“人生就是起起落落，日子总会慢慢好起来的”口语化极强，却蕴含了中国人、中国家庭独有的豁达与乐观；“对于我们最爱的人，不说永远，只说珍惜”暖心而真挚，提醒人们诊视当下，不负韶华。







郭涛眼含热泪

《没有过不去的年》是导演尹力回归现实主义力作，用普通人的视角，放大社会与时代的脉搏，这组“金句版”海报均取材于生活场景，折射出影片极强的现实主义底色。

书写百姓温情故事

唤醒深藏心底的乡愁





《没有过不去的年》以亲情为主题，通过展示王自亮（吴刚饰）一家人在过年前十几天的生活图景，反映了改革开放40多年来，我国社会生活各方面发生的变化，是一部现实主义的温情之作。







江珊与吴刚饰演夫妻

影片选在在1月15日、这个元旦和春节中间的时期上映，无疑是给中国观众一剂强心针。乡愁是现代人对传统的眷顾，作为春节档期重头戏，它的上映，将会激发人们对春节这一传统节日，以及和“过年”有关的种种温暖记忆，触动人们内心深处难以割舍、永不老去的乡愁。





无论是踏上归乡之路的人们，还是坚持一线岗位的，以及各行各业因各种原因不能回乡的人们，都能通过《没有过不去的年》重拾家和亲情的温度。观众借此，可以回忆起春节时期，亲情、友情、爱情、家风、家训等的各种温情故事。

影片将于2021年1月15日登陆全国院线。