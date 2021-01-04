网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"没有过不去的年"发布"金句"版海报

触发国人集体记忆与乡愁 折射现实主义底色

2021-01-04 10:07:01 来源：Mtime时光网

《没有过不去的年》今日发布了“金句版”海报，展示了六位角色在过年前这段时间的精神状态与内心活动。
　　时光网讯　 即将于1月15日与观众见面的电影《没有过不去的年》发布“金句版”海报。该片由华夏电影发行有限责任公司出品发行，由国内著名导演尹力执导，吴刚、吴彦姝、江珊、郭涛等实力派演员品质出演。本次曝光的六张海报，展示了六位角色在过年前这段时间的精神状态与内心活动，匹配的金句真挚朴实，激发起国人对春节有关的种种温暖记忆。


郭虹饰演小妹王向薇
 
金句朴实走心引共鸣 
折射影片现实主义底色

　　本次曝光的六张海报，捕捉到了影片中六位角色在生活中的不经意的瞬间。吴刚饰演的王自亮目视远方，若有所思；吴彦姝饰演的老母亲，身穿围裙、整理家常；江珊、郭涛、刘丹、郭虹饰演的角色，也在各自身处的环境中，或欢喜或忧愁。
 
　　海报中的金句朴实无华，却句句戳心。“我们对生活所有的困惑，家会给出答案”简单一句话，道破“家”与“人”的包容互补的关系；“人生就是起起落落，日子总会慢慢好起来的”口语化极强，却蕴含了中国人、中国家庭独有的豁达与乐观；“对于我们最爱的人，不说永远，只说珍惜”暖心而真挚，提醒人们诊视当下，不负韶华。


郭涛眼含热泪
 
　　《没有过不去的年》是导演尹力回归现实主义力作，用普通人的视角，放大社会与时代的脉搏，这组“金句版”海报均取材于生活场景，折射出影片极强的现实主义底色。
 
书写百姓温情故事 
唤醒深藏心底的乡愁

　　《没有过不去的年》以亲情为主题，通过展示王自亮（吴刚饰）一家人在过年前十几天的生活图景，反映了改革开放40多年来，我国社会生活各方面发生的变化，是一部现实主义的温情之作。


江珊与吴刚饰演夫妻
 
　　影片选在在1月15日、这个元旦和春节中间的时期上映，无疑是给中国观众一剂强心针。乡愁是现代人对传统的眷顾，作为春节档期重头戏，它的上映，将会激发人们对春节这一传统节日，以及和“过年”有关的种种温暖记忆，触动人们内心深处难以割舍、永不老去的乡愁。

　　无论是踏上归乡之路的人们，还是坚持一线岗位的，以及各行各业因各种原因不能回乡的人们，都能通过《没有过不去的年》重拾家和亲情的温度。观众借此，可以回忆起春节时期，亲情、友情、爱情、家风、家训等的各种温情故事。
 
　　影片将于2021年1月15日登陆全国院线。

老妈妈牵挂儿子

刘丹饰演的音乐家在现场指挥


王自亮目视远方

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 没有过不去的年 海报
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

没有过不去的年

没有过不去的年 (2021)

0.0

导演：尹力

主演：吴刚 吴彦姝

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《阴阳师》改编《侍神令》曝生死与共预告

陈坤周迅上演屏风斗技 陈伟霆造型首度曝光

5
陈伟霆饰演的慈沐一角此次首度曝光，并以双面造型惊艳亮..
2

华纳DC未来"多元宇宙"世界发展大计

不同版本超英重聚 每年4部大片并推剧集

华纳DC打造"多元宇宙"世界，不同版本的超级英雄将在多个..
3

《晴雅集》只是前菜，续集聚焦春夏角色

郭敬明《晴雅集》曝“泷夜·春夏”特辑

7
此次郭敬明执导的《阴阳师》电影版，分为上下两部，第一..
4

2020年全球电影票房Top10影片出炉

4部国产片入榜 《八佰》登顶全球票房年冠

10
2020年度全球电影票房Top10影片出炉，《八佰》登顶全球..
5

郭敬明于正就抄袭事件发文正式道歉

曾遭156位从业者抵制 庄羽回应接受道歉

郭敬明和于正接连发文，就抄袭事件公开道歉。

查看更多