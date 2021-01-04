《许愿神龙》今日发布了CGS中国巨幕专属海报，萌动可爱又调皮的神龙斩获了全年龄层观众的喜爱。



《许愿神龙》中国巨幕海报-横





时光网讯 合家欢动画电影《许愿神龙》于今日发布CGS中国巨幕专属海报，超大银幕将带来更丰富的视觉享受，登陆CGS中国巨幕的神龙更添了几分可爱与灵动！元旦限时点映活动吸引了大量观众前来观影，恰逢新年伊始，不少观众选择走入影院，希望在这条粉萌神龙身上沾沾喜气！





萌动可爱又调皮的神龙斩获了全年龄层观众的喜爱，而丰富的剧情和暖心的情感内核更获得了成年观众的一致好评，限时点映口碑表现强劲：“出乎意料！比孩子看的还入迷！”“一点不幼稚，反而有一些深刻的东西，很耐看！”《许愿神龙》由成龙、牛骏峰、薇薇倾情加盟中文配音，影片将于1月15日正式全国上映！





全民观龙获制式青睐

CGS中国巨幕专属海报震撼发布





合家欢动画电影《许愿神龙》作为一部中国动画，达到了具有国际化视野和质感的新高度，备受业界肯定。今日影片将正式登陆CGS中国巨幕，并震撼发布了CGS中国巨幕专属海报，神龙倚云而卧、怡然自得的样子十分可爱！《许愿神龙》中神龙纤毫毕现的柔顺毛发和绚丽夺目的视觉特效也深受观众好评：“神龙卖萌的时候看起来好好摸”“打斗画面做的真不错！特效真棒！”





影片在元旦假期举办了全国限时观影活动，观众们在各平台都对影片不吝溢美之词，影片自带的好运属性更吸引了大量的年轻人前来观影。元旦假期来影院看《许愿神龙》，给新年开个好头，渐渐成为了大家心照不宣的默契。CGS中国巨幕将带来大画幅视觉冲击，让观众更能全面地感受到影片的高品质！电影带来的好口碑获制式青睐，将联手给中国观众带来更多精彩！





惊喜不断暖心治愈

新年见龙交好运





《许愿神龙》中国巨幕海报-竖 “本来只是带孩子去的，没想到我比孩子看得还起劲！”这是一位家长观众在看过《许愿神龙》后写下的感想，生动地体现了影片对全年龄层观众的影响力。“好温暖，看完心里热乎乎的，大家要珍惜朋友和家人！”类似的评论还有很多，《许愿神龙》暖心治愈的故事也让许多观众感到意外，抱着只看神龙卖萌的心情，却接受了一次温暖人心的情感洗礼，让许多观众走出影厅仍念念不忘。





《许愿神龙》中神龙将为男主角丁思齐实现愿望，从而衍生出的好运属性也吸引了很多年轻人前来观影。新年见龙、见龙有喜、新年交好运，成为不少年轻人的观影动机，2021年来看《许愿神龙》来为新年一切顺利讨个好彩头，正渐渐成为一种观影风潮！





电影《许愿神龙》由克里斯·艾伯翰斯执导，《怪物史莱克》系列之父阿伦·沃纳联手克里斯·布兰博、成龙担纲制片人，北京耀莱影视文化传媒有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、索尼动画、倍视文化传媒有限公司出品，哥伦比亚电影制作（亚洲）有限公司联合出品，影片将于2021年1月15日上映！