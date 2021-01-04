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悬疑犯罪电影"缉魂"曝"温情抚摸"海报

张震张钧甯演绎生死之爱 程伟豪展现人性

2021-01-04 15:13:12 来源：Mtime时光网

《缉魂》曝光“温情抚摸”版海报，张震与张钧甯细腻配合、精准演绎。
　　时光网讯　今日，由程伟豪执导，张震、张钧甯、孙安可、李铭顺、张柏嘉等联袂出演的悬疑犯罪电影《缉魂》曝光“温情抚摸”版海报。海报上张震轻抚张钧甯眉头，展现出了温情一刻，也是片中人性与情感部分的一个缩影。影片将于1月15日全国上映，围绕一起震惊全城的富豪被害案展开，真相层层伪装，张震与张钧甯将联手破案。



张震张钧甯动人演绎“生死之爱” 
程伟豪巧思展现人性与情感

　　电影《缉魂》精心打磨的优质剧本带给了演员复杂却又细致入微的情感体验，演员们展现出的精准而具有爆发力的表演也赋予了角色更多生命力。张震剃光头并减重12公斤变身罹患癌症的检察官梁文超，张钧甯以干练短发形象出演刑警阿爆。

　　片中梁文超与阿爆这对夫妻直面“生死”这一人生难题，戏外张震与张钧甯细腻配合、精准演绎，张震充满故事的眼睛与张钧甯直击人心的哭戏都让导演赞不绝口，加之孙安可、李铭顺、张柏嘉、林晖闵等的倾情出演，全员演技派将合力带给观众一部震撼又动人的悬疑犯罪大戏。



　　本片改编自江波获奖科幻小说《移魂有术》，以近未来的“人脑复制”技术作为背景设定。程伟豪创作时则加重了在情感与人性上的着墨，正如海报上的那句“爱是刻在DNA里的诗”，导演重新考量了科技之于人的作用与影响，并把其文本化、影像化，致力于让观众在走出影院后能够获得不一样的思考。

故事跌宕起伏完美呈现惊人反转 
海报中隐藏的秘密静待揭晓

　　影片由“犯罪悬疑之光”程伟豪导演执导，擅长营造氛围、设置悬念、制造反转的他，此次把自己原本的优势发挥到了极致，跌宕起伏的故事、惊人的多重反转，都让观众迫不及待想要一探究竟，张震称“大家对这个剧本都非常有信心”，孙安可也曾表达过初次看到剧本时的激动。这样一部构思巧妙的作品，相信一定会给观众带来不一样的观影快感。



　　本片聚焦王氏富豪被害案，巨额遗产的背后隐藏着深不见底欲望纠缠，真相难觅，负责此案的梁文超（张震饰）与阿爆（张钧甯饰）在调查中发现，这起看似争夺遗产的谋杀案背后还隐藏着更为惊人的秘密。真相层层伪装、人人皆有嫌疑，扑朔迷离的案情当真吊足了观众的胃口，甚至就连这张海报中也隐藏了揭晓答案时不可或缺的那一片拼图，谜底只等大家1月15日去电影院亲自揭晓！



   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 缉魂 海报
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缉魂 (2021)

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导演：程伟豪

主演：张震 张钧甯

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