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献礼片《秀水泱泱》嘉兴南湖开机

从守船人角度展现中国共产党精神

2021-01-04 14:20:46 来源：Mtime时光网

《秀水泱泱》是一部大背景下的小人物剧情片，根据“红船守护人”张新志的真实事迹改编。
      时光网讯 从守船人角度展现中国共产党精神的电影《秀水泱泱》日前在嘉兴南湖旁举行开机仪式。影片由李克龙执导，邵兵赵子琪刘佩琦、张山、曲少石联袂主演。

      卡机仪式上，邵兵形容这次塑造了一个“弃武从文”的真实人物，是一个不小的挑战。赵子琪表示被故事中人物深深感动，能够将这些辛勤付出的最美的人呈现在银幕上是自己的荣幸。

      影片的故事原型人物张新志也来到现场，让现场嘉宾和全国各大媒体第一次了解到 影片背后的感人事迹和创作初衷。

      据悉，《秀水泱泱》是一部大背景下的小人物剧情片，根据“红船守护人”张新志的真实事迹改编，故事讲述京剧演员章国富(邵兵饰)在京剧团解散后来到南湖，担任守护红船的重任，在岛上钻研创新用于保护和维修红船，一干就是三十多年。经常因为工作他顾不上自己的小家，妻子李芸芳（赵子琪饰）虽有怨怼，但她一人挑起生活重担，默默的支持丈夫。在第一代红船守护人老李（刘佩琦饰）引领和培养下，章国富成为了优秀的红船守护人，将“红船精神”继续传承下去。

      《秀水泱泱》由嘉兴船源影视文化传媒、北京歧波盛世文化、北京巨人匠心文化、北京耀华世纪文化联合出品，李克龙执导，李炎、洪涛担任总制片人。影片全程在嘉兴南湖拍摄，预计将于2021建党节上映。

   编辑：羊羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 秀水泱泱
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